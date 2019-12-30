30 Aralık 2019 Pazartesi 15:28:36 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 15:31:08
Bakan Çavuşoğlu: Libya tezkeresinin gün içinde Meclis'e gönderileceğini öğrendik
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya tezkeresi) Gün içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Meclis'e gönderileceğini öğrendik"
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