01 Aralık 2019 Pazar 12:27:17 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 12:57:12
Bakan Çavuşoğlu: Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman tarih değişecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman, dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak."
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