Bakan Çavuşoğlu, İbrahim Eren iddiasını yalanladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in Doha Büyükelçiliğine atandığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
İBRAHİM EREN DE YALANLADI
Bazı basın yayın organlarında TRT Genel Müdürü İbrahim eren'in Doha Büyükelçiliği'ne atandığına ilişkin haberler üzerine Eren de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Eren yaptığı açıklamada ' Bazı basın yayın organlarında hakkımda çıkan haberler doğru değildir. Haber yapılmadan evvel daha dikkatli olunmasını, kaynağından teyit edilmesini beklerdim. TRT ailesi olarak çalışmalarımızı aynı gayret ve heyecanla sürdürüyoruz.' ifadelerine yer verdi.
İŞTE EREN'İN O TWEETİ
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