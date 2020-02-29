Bakan Çavuşoğlu: Hem sahada hem masada ne gerekiyorsa yapacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Taliban arasında varılan anlaşmanın Doha’da düzenlenecek imza törenine katılmak üzere Katar’a gitti. Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de görüştü. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, rejimin ve destekçilerinin saldırganlığının durdurulması gerektiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Saldırılar bizi kararlılığımızdan vazgeçiremez. Hem sahada hem masada ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, hesap sormaya devam edeceğiz" dedi.

Martın ilk haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Önümüzdeki hafta bazı devlet başkanları gelecek. ABD Başkanı Trump, birkaç gün içinde Cumhurbaşkanımızı bir daha arayabileceğini söyledi" açıklamasını yaptı.