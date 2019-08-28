Bakan Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile görüştü

Estonya Başbakanı Ratas tarafından kabul edilen Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını belirtti.

Çavuşoğlu, paylaşımında "Belarus'tan sonra geldiğimiz Estonya'da Başbakan Jüri Ratas’la görüştük. BM Güvenlik Konseyi'ne Geçici Üye olarak seçilmelerinden dolayı tebrik ettik. Türkiye Estonyalı turistlerin en fazla ziyaret ettiği ülke. İkili ilişkilerimizi her alanda daha da geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)