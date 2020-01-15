Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de AB'ye çağrıda bulunuyoruz, dikkate alınmıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda Türk Dış Politikası Paneli'nde açıklama yaptı

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Kolay bir coğrafyada yaşamadığımız ortada. Yeni bir dünya savaşına sebep olmadan inandığımız değerleri savunmamız gerekiyor. Böyle bir ortamda Türkiye olarak girişimci ve insanı bir dış politika benimsiyoruz. yeri geldiğinde sahadaki mücadelenin dünya barışına katkı sağladığını görüyoruz. Barış Pınarı harekatı bizim için sadece bir güvenlik kaygısı operasyonu değildir. Yanı başımızdaki ülkeler için de olumlu sonuçları olmuştur. Harekat başladıktan sonra iki süper güçle, önce ABD sonra Rus ortaklarımızla masaya oturduk."

"BİZSİZ BİR ANLAŞMA OLAMAZ"

(Doğu Akdeniz gerilimi üzerine) Hep tek taraflı girişim yapmayın çağrısı yapıyoruz. Yunanistan başta olmak üzere deniz yetki alanlarını belirlemek üzere mutabakat imzalamaya açığız. Yeter ki Türkiye dışlanmasın. Doğu Akdeniz'de en uzun sınırları olan ülke biziz, bizsiz bir anlaşma olamaz. Bu çağrılarımıza rağmen Türkiye'yi dışlama çabaları devam etmiştir.

"LİBYA'DA ATEŞKES İSTİYORUZ"

Önümüzeki süreçte bu alanlarda çabalarımızı sürdüreceğiz. Libya'da ateşkes ve kalıcı bir siyasi çözüm istiyoruz. Berlin Zirvesi'nde Erdoğan ve Putin de katılacak. Libya'daki barışa verdiğimiz önemin göstergesi. Siyasi çözüme ulaşıncaya kadar BM'nin çabalarına destek vereceğiz. Suriye'de de hem sahada hem masada yoğun çaba sarf ediyoruz. Kötümser değiliz. Bir gerçek var ki Hafter barış istemiyor. Siyasi süreci değil, askeri çözüm istiyor

"KOMŞU IRAK ÜLKELERİN ÇATIŞMA ALANI OLMAMALI"

İran, İran, ABD arasındaki gerilimi düşürmek için de büyük çaba sarf ediyoruz. Pek çok liderle görüşmeler yaptık, ziyaretlerimiz oldu. Komşu Irak başka ülkelerin çatışma alanı olmamalı.