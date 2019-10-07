07 Ekim 2019 Pazartesi 21:41:33 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 21:46:17
Bakan Çavuşoğlu, Cevad Zarif ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefonda görüştü
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlatacağı olası harekat öncesi İran ile de bir görüşme gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda görüştü...
AA
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