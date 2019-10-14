14 Ekim 2019 Pazartesi 10:37:01 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 11:02:45
Bakan Çavuşoğlu: Burada sadece teröristler hedef alnıyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı'nda sadece teröristler hedef alınıyor. Bu bölgedeki tüm terör örgütlerine karşı her türlü adımı atacağız." dedi.
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