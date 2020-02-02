Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin sözde barış planı kabul edilemez, karşı çıkacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

Koca Yusuf Çin'e giderken bir de tıbbi yardım malzemesi gönderdik. Bu Çin'de büyük yankı buldu.

ABD'NİN SÖZDE BARIŞ PLANI

Arap liginin açıklamasını aldığı kararı doğru buluyor ve destekliyoruz. Bu planının desteklenmesi mümkün değildir. Bazı ülkelerin bu planla ilgili açıklamalarından dolayı üzülmüştük ama Arap Ligi’nin açıklamalarında bir bütünlük var. Aynı tutumu İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan da bekliyoruz. Kabul edilemez plana karşı çıkacağız.

MONTRÖ’NÜN ORTADAN KALKMASIYLA İLGİLİ BİR DURUM YOK

Bu arkadaşlarımızın tam bilgi sahibi olmadan gereksiz bir açıklama yaptığını düşünmüştü. Sonrasında bilgi sahibi olduklarını ancak siyasi amaçla açıklama yaptıklarını görüyoruz. Bildiriye imza atan eski büyükelçilerin bazıları bunu Montrö’ye etkisini hiç tartışmadan Kanal İstanbul yapılması demişlerdir.

Montrö’nün ortadan kalkmasıyla ilgili bir durum yok. Montrö’nün iptaliyle ilgili bir kanal açmaya da gerek yok. Montrö’nün tadil edilmesi için üç ay öncesinden herhangi bir taraf ülke başvurabilir ve süreç başlar.

İptali için herhangi bir kanal açmaya gerek yok. Herhangi bir taraf ülke iptali için başvuruda bulunabilir. Montrö’ye baktığını zaman savaş gemilerini Karadeniz’de kalış süreci ve tonaj limiti var. Nereden geçtiği önemli değil. İster Kanal İstanbul’dan isterse Boğazdan geçer.

Yazık olmuştur biz eski büyükelçilerden her zaman yararlanıyoruz. Bu esasen şu açıklama bakanlığımızın imajı bakımından da hiç iyi olmamıştır. Tamamen siyasi bir açıklamadır hukuki bir açıklama olmamıştır.