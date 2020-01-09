Bakan Çavuşoğlu: ABD ve İran'dan gelen mesajları olumu karşılıyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşı Irak Dışişleri Bakanı Hekim ortak basın toplantısı düzenledi. ABD-İran gerilimi sonrası bölgesel konuların ele alındığı toplantı sonrası Bakan Çavuşoğlu, "Irak yalnız değildir, beraber çalışacağız. Irak'ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz. Herkes Irak'ın egemenliğine saygı duymalıdır. ABD ve İran'dan gelen mesajları olumu karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.
İran'ın ABD üslerine füze fırlattığı Irak'ı bir gün sonra ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Muhammed Ali el Hekim'le görüştükten sonra gazetecilerin karşısına geçti.
Başkent Bağdat'taki ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bizi evimizde hissettiren kardeşim Muhammet Ali el Hekim'e teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleşen bu ziyaretle vermek istediğimiz mesaj şudur: Irak yalnız değildir, bu zorlu günleri aşmak için birlikte çalışacağız.
"IRAK'IN İSTİKRARI BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR"
General Kasım Süleymani, Ebu Mehdi el Mühendis ve beraberindekilerin ABD tarafından hedef alınması, daha sonra İran'ın ABD üslerine füze saldırısı bölgede çok ciddi gerginliğe yol açtı.
Biz Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz. Herkesin Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyması gerekiyor, bu elzemdir.
Irak'ın istikrarı ve barışı bizim çok önemli. Terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyiz."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün daha önce Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi ile bir araya gelmişti.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından söz konusu iki buluşmaya ilişkin mesajlar paylaşmıştı:
"Irak'ın bu kritik dönemde yalnız olmadığını vurguladık. Bölgedeki gerginliği azaltmak için beraber yapabileceklerimizi değerlendirdik. Irak'ın birlik ve istikrarına verdiğimiz önemi belirttik.
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'yle görüşmemizde, zorlu bir dönemden geçen kardeş Irak halkıyla dayanışmamızın ve Irak'a desteğimizin devam edeceğini belirttik. Irak'ı bölgedeki gerginlikten uzak tutabilecek adımları ele aldık."
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