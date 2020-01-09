  • Bist 100
    117745
  • Dolar
    5,8851
  • Euro
    6,5407
  • Altın
    293,8770
İstanbul
3 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Diyarbakır'da ağzı toprakla doldurulup boğulan şahsın katil zanlısı yakalandı Diyarbakır'da ağzı toprakla doldurulup boğulan şahsın katil zanlısı yakalandı
Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lı MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lı MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı
ABD ile İran krizinin faturası Türkiye için ağır olur ABD ile İran krizinin faturası Türkiye için ağır olur
Güvenlik görevlisine hakaret ettiği iddia edilen Aleyna Tilki havalimanında ifade verdi Güvenlik görevlisine hakaret ettiği iddia edilen Aleyna Tilki havalimanında ifade verdi
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki havalimanında sıra tartışması nedeniyle karakolluk oldu, uçağını kaçırdı Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki havalimanında sıra tartışması nedeniyle karakolluk oldu, uçağını kaçırdı
Ruhani'den ABD'ye bir tehdit daha: Başka hata yapmaları durumunda çok sert cevapla karşılaşırlar Ruhani'den ABD'ye bir tehdit daha: Başka hata yapmaları durumunda çok sert cevapla karşılaşırlar
Libya Ulusal Muhalefet Hükümeti, Başkan Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısını kabul etti Libya Ulusal Muhalefet Hükümeti, Başkan Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısını kabul etti
Selin Ciğerci Demet Akalın dostluğu neden bitti? Selin Ciğerci Demet Akalın dostluğu neden bitti?
Kubilay Aka, Miray için menajerinden ayrıldı mı? Kubilay Aka, Miray için menajerinden ayrıldı mı?
Bakan Çavuşoğlu: ABD ve İran'dan gelen mesajları olumu karşılıyoruz Bakan Çavuşoğlu: ABD ve İran'dan gelen mesajları olumu karşılıyoruz
Cem Yılmaz'dan şaşkınlık yaratan Serenay Sarıkaya itirafı! Cem Yılmaz'dan şaşkınlık yaratan Serenay Sarıkaya itirafı!
Arda Turan'dan Aslıhan Doğan Turan'a ikinci doğum hediyesi Arda Turan'dan Aslıhan Doğan Turan'a ikinci doğum hediyesi
Annemin Yarası hangi ülkede çekildi? Annemin Yarası konusu ne, oyuncuları kim? Annemin Yarası hangi ülkede çekildi? Annemin Yarası konusu ne, oyuncuları kim?
Altın 2020 yılında yine güvenli liman olacak! Altın 2020 yılında yine güvenli liman olacak!
Uğurcan Çakır: Transfer haberleri benim de kulağıma geliyor Uğurcan Çakır: Transfer haberleri benim de kulağıma geliyor
Jose Sosa'dan transfer açıklaması Jose Sosa'dan transfer açıklaması
Simon Falette, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı Simon Falette, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı
Recep İvedik 2 ne zaman çekildi? Recep İvedik 2 konusu ne, oyuncuları kim? Recep İvedik 2 ne zaman çekildi? Recep İvedik 2 konusu ne, oyuncuları kim?
Gizli aşk ortaya çıktı! Gizli aşk ortaya çıktı!
Motoru ve şanzımanı hariç tamamı yerli üretim olan 'Deve' seri üretime hazırlanıyor Motoru ve şanzımanı hariç tamamı yerli üretim olan 'Deve' seri üretime hazırlanıyor
İstanbul Havalimanı taksicileri de "Türkiye'nin otomobili"ne destek verdi İstanbul Havalimanı taksicileri de "Türkiye'nin otomobili"ne destek verdi
Enerji Kimlik Belgeli bina sayısı 1 milyona ulaştı Enerji Kimlik Belgeli bina sayısı 1 milyona ulaştı
İstinaf 'yakalanan ilk darbeci'yle ilgili kararını verdi İstinaf 'yakalanan ilk darbeci'yle ilgili kararını verdi
2020 hac kuraları çekildi 2020 hac kuraları çekildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Ocak 2020 Perşembe 16:08:45 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 16:36:51

Bakan Çavuşoğlu: ABD ve İran'dan gelen mesajları olumu karşılıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşı Irak Dışişleri Bakanı Hekim ortak basın toplantısı düzenledi. ABD-İran gerilimi sonrası bölgesel konuların ele alındığı toplantı sonrası Bakan Çavuşoğlu, "Irak yalnız değildir, beraber çalışacağız. Irak'ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz. Herkes Irak'ın egemenliğine saygı duymalıdır. ABD ve İran'dan gelen mesajları olumu karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.

İran'ın ABD üslerine füze fırlattığı Irak'ı bir gün sonra ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Muhammed Ali el Hekim'le görüştükten sonra gazetecilerin karşısına geçti.

Başkent Bağdat'taki ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizi evimizde hissettiren kardeşim Muhammet Ali el Hekim'e teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleşen bu ziyaretle vermek istediğimiz mesaj şudur: Irak yalnız değildir, bu zorlu günleri aşmak için birlikte çalışacağız.

"IRAK'IN İSTİKRARI BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR"

General Kasım Süleymani, Ebu Mehdi el Mühendis ve beraberindekilerin ABD tarafından hedef alınması, daha sonra İran'ın ABD üslerine füze saldırısı bölgede çok ciddi gerginliğe yol açtı.

Biz Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz. Herkesin Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyması gerekiyor, bu elzemdir.

Irak'ın istikrarı ve barışı bizim çok önemli. Terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyiz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün daha önce Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi ile bir araya gelmişti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından söz konusu iki buluşmaya ilişkin mesajlar paylaşmıştı:

"Irak'ın bu kritik dönemde yalnız olmadığını vurguladık. Bölgedeki gerginliği azaltmak için beraber yapabileceklerimizi değerlendirdik. Irak'ın birlik ve istikrarına verdiğimiz önemi belirttik.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'yle görüşmemizde, zorlu bir dönemden geçen kardeş Irak halkıyla dayanışmamızın ve Irak'a desteğimizin devam edeceğini belirttik. Irak'ı bölgedeki gerginlikten uzak tutabilecek adımları ele aldık."

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ