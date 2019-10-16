Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile görüşecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile görüşecek.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile O'Brien bugün öğleden sonra Dışişleri Bakanlığında bir araya gelecek.
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'da görüşmeler yapacağını açıklamıştı.
Pence başkanlığındaki ABD heyetinin yarın Türkiye'de görüşmeler yapması bekleniyor.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Son dakika haber: Başkomutan Erdoğan, teröristlere bu gece sonuna kadar mühlet verdi! Silahlarınızı bırakıp bölgeyi terk edin
- MHP lideri Devlet Bahçeli'den sakal mizahı
- Devlet Bahçeli sakalı için ilk kez konuştu: 20 gün öleceğimi konuştular, 1 ay da sakalımı konuşsunlar
- Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşecek
- Rus askeri uzman'dan dikkat çeken Suriye yorumu: PKK/YPG-PYD Türkiye’ye karşı koyamaz