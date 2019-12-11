11 Aralık 2019 Çarşamba 14:23:14 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 14:29:44
Bakan Çavuşoğlu: AB ile birçok alanda beraber çalışmak zorundayız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB ile birçok alanda beraber çalışmak zorundayız. Önümüzdeki süreçte iş birliğimize devam etmek istiyoruz. Biz diyalogdan ve diplomasiden, iş birliğinden yanayız. Yeter ki AB çifte standarttan uzak dursun" dedi.
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