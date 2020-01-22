Bakan Çavuşoğlu: AB, dışlayıcı, popülist ve korumacı politikaları terk etmeli
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği (AB), bugün bölünmüş, içe kapanmış, değerlerinden uzaklaşmış durumda. Dışlayıcı, popülist ve korumacı politikaları terk etmeli, tekrar güçlü olmak istiyorsa demokrasi, serbest piyasa ve çok kültürlülük gibi öz değerlerine sahip çıkmalı." dedi
Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Küresel Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında "Yükselen Avrupa" başlıklı toplantıya katıldı.
Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Twitter'dan açıklama yapan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"AB bugün bölünmüş, içe kapanmış, değerlerinden uzaklaşmış durumda. Dışlayıcı, popülist ve korumacı politikaları terk etmeli, tekrar güçlü olmak istiyorsa demokrasi, serbest piyasa ve çok kültürlülük gibi öz değerlerine sahip çıkmalı."
"SURİYE'DE DİPLOMASİ DİYALOĞU" TOPLANTISI
Bakan Çavuşoğlu ayrıca, toplantının ardından basına kapalı düzenlenen "Suriye'de Diplomasi Diyaloğu" konulu toplantıya katıldı.
Edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu toplantıda, İdlib'de sükunetin sağlanması, Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmalarına devam etmesi ve göçmenlerin gönüllü geri dönüşleri hakkında Türkiye'nin politikalarını anlattı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- HSK'den 'FETÖ' açıklaması
- İçişleri Bakanı Soylu Abdülkerim Çevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu
- Bakan Çavuşoğlu: AB, dışlayıcı, popülist ve korumacı politikaları terk etmeli
- FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı Feti Ün'ün 12 yıl hapis cezası onandı
- FETÖ'cüler birbirine girdi! Örgüt 3'e bölündü, iki grup gücü ele geçirmeye çalışırken diğer grup beklemeye geçti