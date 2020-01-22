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22 Ocak 2020 Çarşamba 17:02:01 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 17:05:34

Bakan Çavuşoğlu: AB, dışlayıcı, popülist ve korumacı politikaları terk etmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği (AB), bugün bölünmüş, içe kapanmış, değerlerinden uzaklaşmış durumda. Dışlayıcı, popülist ve korumacı politikaları terk etmeli, tekrar güçlü olmak istiyorsa demokrasi, serbest piyasa ve çok kültürlülük gibi öz değerlerine sahip çıkmalı." dedi

Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Küresel Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında "Yükselen Avrupa" başlıklı toplantıya katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Twitter'dan açıklama yapan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"AB bugün bölünmüş, içe kapanmış, değerlerinden uzaklaşmış durumda. Dışlayıcı, popülist ve korumacı politikaları terk etmeli, tekrar güçlü olmak istiyorsa demokrasi, serbest piyasa ve çok kültürlülük gibi öz değerlerine sahip çıkmalı."

"SURİYE'DE DİPLOMASİ DİYALOĞU" TOPLANTISI

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, toplantının ardından basına kapalı düzenlenen "Suriye'de Diplomasi Diyaloğu" konulu toplantıya katıldı.

Edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu toplantıda, İdlib'de sükunetin sağlanması, Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmalarına devam etmesi ve göçmenlerin gönüllü geri dönüşleri hakkında Türkiye'nin politikalarını anlattı.

 

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