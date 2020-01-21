Bakan Çavuşoğlu: AB, bölge ülkelerine verdiği sözleri tutmalı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği (AB) bölge ülkelerine verdiği sözleri tutmalı. Dışlayıcı değil kapsayıcı olmalı." açılamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında, Batı Balkanlar Diplomasi Diyaloğu Toplantısı’na katıldı.
Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı.
"AB, BÖLGE ÜLKELERİNE VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMALI"
Çavuşoğlu, "Bir Balkan ülkesi olarak Balkanların istikrarına, oradaki kardeşlerimizin huzuruna büyük önem veriyoruz. Avrupa Birliği (AB) bölge ülkelerine verdiği sözleri tutmalı. Dışlayıcı değil kapsayıcı olmalı." değerlendirmesinde bulundu.
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