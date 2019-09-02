Bakan Çavuşoğlu 14. Bled Stratejik Forumu'nda temaslarda bulundu

Bakan Çavuşoğlu, Slovenya'da düzenlenen 14. Bled Stratejik Forumu kapsamında Cumhurbaşkanı Pahor ve Başbakan Sarec ile görüştü.

Söz konusu forum kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı Maria Fernanda Espinosa, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell ve Slovenya Dışişleri Bakanı Karl Erjavec'in katıldığı "Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık" başlıklı panelde konuşan Çavuşoğlu, düzensiz göç ve insani krizler gibi küresel sorunlara karşı çok taraflılığın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

(AA)