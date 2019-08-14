Bakan Berat Albayrak'tan 18. yıl mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, AK Parti'nin 18'inci yaşı ile ilgili bir mesaj yayınladı. Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda "Bu kutlu yolda nice 18 yıllara." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o mesajı



AK Parti, kardeşliğin, vefanın, dayanışmanın; kadınıyla erkeği ile, genciyle yaşlısıyla, her kökenden, her meşrepten insanıyla 82 milyonun partisidir. Şartlar ne olursa olsun, Büyük ve Güçlü Türkiye yoluna adanmışlığın adıdır. Bu kutlu yolda nice 18 yıllara...

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