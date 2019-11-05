Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes" temalı ağaç dikme seferberliği devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ailesiyle birlikte ağaç dikme kampanyasına katıldı..

"HER BİR FİDAN, ÇOCUKLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ MİRASIN EN GÜZEL İŞARETİ OLACAK"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Albayrak, "Güzel ülkemizin yarınlarına nefes olmak için biz de #GeleceğeNefes seferberliğine iştirak ettik. Bereketli topraklarımıza emanet edeceğimiz her bir fidan, çocuklarımıza bırakacağımız mirasın en güzel işareti olacak." ifadelerini kullandı. Albayrak, katılım belgesinin görselini de paylaşımına ekledi..