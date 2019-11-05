Bakan Berat Albayrak ve ailesi "Geleceğe Nefes" seferberliğine katıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe Nefes" temasıyla başlatılan kampanyaya katıldı.Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Albayrak, "Güzel ülkemizin yarınlarına nefes olmak için biz de GeleceğeNefes seferberliğine iştirak ettik. Bereketli topraklarımıza emanet edeceğimiz her bir fidan, çocuklarımıza bırakacağımız mirasın en güzel işareti olacak." ifadelerini kullandı. Albayrak ailesinin ağaçları, Pendik, Beykoz ve Çekmeköy ağaçlandırma alanına dikilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes" temalı ağaç dikme seferberliği devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ailesiyle birlikte ağaç dikme kampanyasına katıldı..
"HER BİR FİDAN, ÇOCUKLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ MİRASIN EN GÜZEL İŞARETİ OLACAK"
Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Albayrak, "Güzel ülkemizin yarınlarına nefes olmak için biz de #GeleceğeNefes seferberliğine iştirak ettik. Bereketli topraklarımıza emanet edeceğimiz her bir fidan, çocuklarımıza bırakacağımız mirasın en güzel işareti olacak." ifadelerini kullandı. Albayrak, katılım belgesinin görselini de paylaşımına ekledi..
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Fuat Oktay: Türkiye'nin güçlü olması Kıbrıs'ın güçlü olması demek
- CHP'nin "Çubuk iddiaları"na İçişleri Bakanlığı'ndan raporla yalanlama
- Bakan Berat Albayrak ve ailesi "Geleceğe Nefes" seferberliğine katıldı
- Dehşet saçan özel halk otobüsü şoföründen şoke eden ifade
- Başkan Erdoğan: Trump ile telefon görüşmesi yapacağız, ona göre nihai kararımızı vereceğiz