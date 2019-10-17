Bakan Albayrak'tan MehmetçiğeSelamGönder kampanyasına destek
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) kullandığı MehmetçiğeSelamGönder hashtag’i sosyal medyada kısa sürede kampanyaya dönüştü. Kampanyaya destek veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ta Twitter'dan "Biz bir oldukça Türk milletinin sırtı yere gelmez" mesajıyla bir video yayınladı.
Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandolarımızın, kendilerini selamlayan milli sporcularımıza gönderdiği videolu mesaj kısa süre içinde 1 milyondan fazla izlendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "selam pozu"yla kampanyaya destek verdi.
Milli Savunma Bakanı’nın kullandığı #MehmetçiğeSelamGönder hashtag’i sosyal medyada kısa sürede kampanyaya dönüştü.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan da destek geldi. İşte Albayrak'ın paylaştığı o video
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT