Bakan Albayrak'tan MehmetçiğeSelamGönder kampanyasına destek

Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandolarımızın, kendilerini selamlayan milli sporcularımıza gönderdiği videolu mesaj kısa süre içinde 1 milyondan fazla izlendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "selam pozu"yla kampanyaya destek verdi.

Milli Savunma Bakanı’nın kullandığı #MehmetçiğeSelamGönder hashtag’i sosyal medyada kısa sürede kampanyaya dönüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan da destek geldi. İşte Albayrak'ın paylaştığı o video