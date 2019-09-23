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23 Eylül 2019 Pazartesi 15:02:36 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 15:06:03

Bakan Albayrak ve eşi Esra Albayrak Central Park'ta

Birleşmiş Milletler zirvesi için ABD'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak ve oğulları Sadık ile dün sabah Central Parkı gezerken görüntülendi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD’ye giden
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, buradaki temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heyetinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi de yer alıyor.

Yoğun görüşme trafiğine karşın, çocukları Sadık'a da zaman ayıran Albayrak çifti, dün sabah Central Parkı gezerken görüntülendi.

Hürriyet'in New York Temsilcisi Razi Canikligil'nin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta, Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın, küçük oğulları ile birlikte yürüyüş yaptıkları görülüyor.

(Hürriyet)

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