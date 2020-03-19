Bakan Albayrak açıkladı: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Anadolu Ajansı Özel Yayını"nda koronavirüsün ekonomi üzerine etkileri ve alınan tedbirlerle ilgili önemli açıklamalarda buludu.

Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMİMİZDE YOK



Bu paket, bu süreçten etkilenen tüm kurumlara bir can suyu, bir likidite sunuyor. 100 milyarın ötesinde bir paket bu. Finansmana erişme noktasında bir sorunumuz yok. İşin kamu maliye politikalarında farklı ve güçlü adımlar atma gücüne devletimiz sahip.

3 ila 6 ay sürmesi durumunda atacağımız tüm adımlarımız hazır. B, C, D senaryolarıyla ilgili Türkiye ekonomisinin minimum etkilenmesi için tüm adımları vakit kaybetmeden atacağız.

Sokağa çıkma yasağı gündemimizde yok.