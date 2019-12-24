Bakan Akar'dan Türkiye-Libya mutabakatı açıklaması: Bunu anlamayanların anlaması lazım

Milli Savunma Bakanlığında başarılı birlik ve personel, Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcılarının da katıldığı törenle ödüllerini aldı.

Bakan Akar yaptığı konuşmada Türkiye ve Libya arasında imzalanan Akdeniz mutabakatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'ın konuşmasında satır başları;

BUNU ANLAMAYANLARIN ANLAMASI LAZIM

Tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde yapıldı. Burada hiçbir şekilde farklılık yok. Bunu anlamayanların anlaması lazım." dedi.

Mutabakatın uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yapıldığını anımsatan Akar, "Tarih boyunca kültür, iş birliği olan bir ülke ile bizim bu zor günlerinde onlarla beraber olmamız, iş birliği, yardımlaşma içinde olmamız çok doğaldır. Bizim yaptığımız da budur." ifadesini kullandı.

FETÖ'DEN TEMİZLENDİKÇE TSK'NIN GÜCÜ DE ARTTI

Bakan Akar, FETÖ ile mücadeleye de değinirken, "FETÖ ile mücadele konusunda da yavaşlama yok. Yeni bilgiler, belgeler, veriler çıktıkça ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde, tamamen hukuk çerçevesinde gerekli işlemler yapıldı, yapılmaya devam edecek. FETÖ'den temizlendikçe TSK'nin gücü, kuvveti, etkinliği de arttı." diye konuştu.

Tören, ödül alan personelle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.