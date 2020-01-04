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04 Ocak 2020 Cumartesi 15:08:57 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 15:10:53

Bakan Akar'dan "Sarıkamış" mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tarihimizde ve toplumsal hafızamızda derin izler bırakan ve bir o kadar da hüzünlü bir destana vesile olan Sarıkamış Harekâtı'nın 105'inci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Bakan Akar, Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Bakan Akar, kahraman Mehmetçiğin vatan, millet ve bayrak uğruna çıktıkları yolda Allahüekber Dağları’nda makamların en yücesi olan şehitlik mertebesine ulaştığını vurgulayarak, "Ağır kış şartlarında şehadet mertebesine ulaşan on binlerce Mehmetçiğimizin yanı sıra onlara kışlık giysi, erzak ve mühimmat yetiştirmek için yola çıkan ve Karadeniz'de batırılan Bezm-i Âlem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerimizin fedakâr personeli de Sarıkamış'ın deniz şehitleri olarak tarihimizdeki mümtaz yerlerini almıştır. Şanlı tarihimiz boyunca ordu millet kültürüyle yoğrulan ve şehadete ulaşmayı onur kabul eden asil milletimiz; şehitlerimizin kahramanlık ve fedakârlıklarını nesiller boyu saygı ve minnet duygularıyla hatırlayacak, aziz hatıralarını sonsuza kadar yaşatacaktır" ifadesini kullandı.

Akar, kardeş Azerbaycan halkının Nargin Adası’nda zorunlu ikamete tabi tutulan Mehmetçiğe yaptığı yardımları da minnet ve şükranla andıklarını ifade ederek, şöyle dedi:

"Bizler de bugün, millî ve manevi değerlerimiz uğruna Malazgirt’te, Çanakkale’de, Sarıkamış’ta ve Milli Mücadele'de olduğu gibi her türlü fedakârlığı gösteren atalarımızdan aldığımız ilhamla başta FETÖ, DEAŞ, PKK/KCK/PYD-YPG gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Sarıkamış şehitleri başta olmak üzere canlarını bayraklaşan vatan toprakları uğruna feda eden bütün aziz şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve asker-sivil tüm mensuplarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyor; kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

(DHA)

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