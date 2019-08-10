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10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:08:46 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:38:39

Bakan Akar'dan KKTC'de net mesaj: Komşularımızın akıllarını başlarına toplamaları lazım

Bakan Akar KKTC'de önemli açıklamalar yaparak, "Türkiye'ye ait sondaj gemilerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, TSK'nin en etkili unsurlarından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da bu gemilerin faaliyetlerini desteklediğini anlatan Akar, "Biz 'barış' dedikçe bu zafiyet gibi, 'Gerektiğinde hakkımızı alır, herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyiz.' dedikçe de tehdit gibi algılanıyor. Dolayısıyla komşularımızın akıllarını başlarına toplamaları, olaya objektif bakmaları lazım." şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile KKTC'deki temasları sürüyor.

İlk kez bir Milli Savunma Bakanının TSK'nin komuta kademesiyle KKTC'ye yaptığı ziyaret olarak tarihe geçen program kapsamında Akar ve komutanlar, askeri birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.

İlk olarak Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Karargahı'na giden Bakan Akar, Onur Kıtası'nı selamladı, şeref salonu ve müzeyi gezdi, brifing aldı.

KARARGAHTA ÖNEMLİ TOPLANTI

Akar ve komutanlar, daha sonra karargahta birlik komutanlarıyla bir araya geldi. İki saatten fazla süren toplantıda, Ada'da son dönemdeki gelişmelerin ele alındığı, askeri faaliyetlerin masaya yatırıldığı öğrenildi.

Toplantı sonrasında Akar ve beraberindekiler, Alevkayası Kışlası'ndaki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komando Alayı'na geçti. Komandolar ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Özel Görev Kuvvetince müşterek gerçekleştirilen pusu ve yakın muharebe eğitimlerini denetleyen Akar, dağcılık eğitimi faaliyetlerini de izledi.

Meskun mahal ve yakın muharebe atışlarında tam isabetle hedefler vurulurken, dağcılık eğitimi kapsamında geçilen sarp arazinin ardından askerler "Komando Andı"nı okudu.

Mehmetçik'in KKTC'li askerlerle sıcaklığın 40 dereceyi aştığı ortamda gösterdiği başarılı performans, Akar ve komutanlar tarafından takdirle karşılandı.

KARAVANADAN ÖĞLE YEMEĞİ

Bakan Akar ve TSK'nin komuta kademesi, öğle yemeğini komandolarla karavanadan yedikten sonra Komutanlıktan ayrıldı. Daha sonra Maraş Emniyet Komutanlığında brifing alan Akar ve beraberindekiler, kapalı Maraş bölgesinde helikopterle havadan ve karadan incelemelerde bulundu. 

Buradan Paşaköy'deki 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına geçen Akar ve komutanlar, personelle bir araya geldi. TSK'nin 1974'ten beri Ada'daki mevcudiyetini koruduğunu belirten Akar, "Temel amacımız, ayrılmaz bir parçamız olan Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin buradaki varlıklarını ve güvenliklerini sağlamak. Bunu devam ettirmek için elimizden gelen neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya kararlıyız." diye konuştu.

"45 yıl önce bakış açımız, çalışmamız, ana fikrimiz neyse bu aynen devam ediyor ve edecek." diyen Akar, bundan kimsenin şüphe duymaması gerektiğini söyledi.

Haksızlığa asla göz yummayacaklarını vurgulayan Bakan Akar, "1974-2019, TSK'nin konumu, duruşu, anlayışında hiçbir değişiklik yok. Biz gerçekten Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta barıştan, iyi komşuluktan yanayız. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere biz çok samimi ve ilkeli konuşuyoruz, söylediklerimizin arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye ait sondaj gemilerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, TSK'nin en etkili unsurlarından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da bu gemilerin faaliyetlerini desteklediğini anlatan Akar, "Biz 'barış' dedikçe bu zafiyet gibi, 'Gerektiğinde hakkımızı alır, herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyiz.' dedikçe de tehdit gibi algılanıyor. Dolayısıyla komşularımızın akıllarını başlarına toplamaları, olaya objektif bakmaları lazım." şeklinde konuştu.

Akar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine uygun hareket etmelerini beklediklerini belirterek, "Yunanistan'da kurulan yeni hükümetin olaylara daha objektif yaklaşmasını, geçmişten ders çıkararak bakmalarını, olayları çözümsüz hale getirmeyi değil çöze çöze gitmeyi bir ilke olarak kabul etmelerini bekliyoruz." dedi.

Türkiye'yi "bölge barışı, istikrarı ve refahı için önemli bir teminat" olarak nitelendiren Akar, şunları kaydetti:

"Garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bunları kimse sulandırmaya kalkmasın, bu mümkün değil, bu gerçekten beyhude bir gayret olur. Garanti ve ittifak anlaşmalarından vazgeçmek veya sulandırmak gibi birtakım girişimlerin hiçbir sonuç vermeyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Kıbrıs bizim milli davamız. Herkes bunu bilsin, kimse hata yapmasın. Kıbrıslı kardeşlerimizle kader birliğimiz var. Dolayısıyla Kıbrıslı kardeşlerimizin siyasi eşitliği ve güvenliği vazgeçilmez iki temel unsur. Hiçbir zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin siyasi eşitliğini ve güvenliğini bir kenara bırakmayız. Garantörüz biz. Garantörlük hak ve sorumluluklarımızı bugüne kadar eksiksiz, aksaksız yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye kararlıyız. Bunu yerine getirebilmek için de Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ada'daki varlığı şart, bunu da herkes böyle bilsin."

"İNLERİ BAŞLARINA YIKILIYOR"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, FETÖ'den temizlendikçe daha da güçlendiğini, büyük tatbikatları hayata geçirdiğini, terörle mücadele kapsamında bugüne kadar aynı anda yapılanlardan çok daha fazla operasyonu gerçekleştirdiğini vurgulayan Akar, "Doğu'da, Güneydoğu'da ve Irak'ın kuzeyinde Pençe-1, Pençe-2, onun dışında Gara'ya, Sinat-Haftanin'e, Zap'a, Sincar'a, Karaçak'a kadar yapılan operasyonlar... Nerede terörist varsa onların inlerine girmek boynumuzun borcu. Mehmetçik, tek tek teröristlerin inlerine giriyor ve inlerini başlarına yıkıyor." ifadelerini kullandı.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini dile getiren Akar, "İnşallah bu asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Bunu yaparken tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bunu bütün muhataplarımıza söylüyoruz. Ama diğer taraftan da Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin yuvalanmasına müsaade etmeyeceğimizi, oralarda terör koridorlarının, alanlarının oluşmasına hiçbir zaman göz yummayacağımızı da açık ve net dille ifade ediyoruz." dedi.

Akar, sözlerinin sonunda Mehmetçik ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

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