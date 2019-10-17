17 Ekim 2019 Perşembe 12:31:47 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 12:49:21
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklama: Terör örgütü kimyasal silah kullanıp suçu TSK'ya atmaya çalışacak
Milli Savunma Bakanı Akar ABD görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Akar TSK envaterinde kimyasal silah bulundurduğu iddialarına: "Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili algı oluşturmaya çalışacağına dair bilgiler geliyor" diye cevap verdi.
Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili algı oluşturmaya çalışacağına dair bilgiler geliyor"
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