Bakan Akar'dan flaş Kıbrıs mesajı : Kimsenin şüphesi olmasın!

Ankara'daki resepsiyona Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü katıldı. Resepsiyon çerçevesinde, “1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı” ile KKTC Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) 61. ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın (GKK) 43. kuruluş yıl dönümü, KKTC Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Ankara'da bulunan Gazi Orduevi'nde kutlandı. Resepsiyonda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hem KKTC hem de Türkiye için anlamlı ve önemli bir günü aynı anda kutladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 45 yıl önce Kıbrıslıların acılarını, maruz kaldıkları haksızlıkları kabul etmeden sessiz kalmadan “Kıbrıs Barış Harekatı”nı icra ettiğini anlatan Bakan Akar, “Bugün de aynı duygu ve aynı düşüncelerle bütün ayrıntılarıyla yakından takip etmekte ve Kıbrıslı kardeşlerimizin acısını, problemlerini, sorunlarını yakından hissetmekte ve onlarla ilgili yapılması gereken ne varsa, ülkemizin ve KKTC'nin haklı menfaatlerini korumak konusunda kararlı olduğumuz konusunda kimsenin şüphesi olmasın, kimse yanlış hesap yapmasın. Dün ne düşündüysek, özetle bugünde aynı noktadayız ve aynı şekilde olaylara yaklaşmaktayız. Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını hukukunu korumak için elimizden gelen neyse yaptık yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye ve KKTC'nin barış ve istikrardan yana olduğunu her fırsatta gösterdiğini aktaran Bakan Akar, “Söylemlerimizle, yaptıklarımızla, biz her zaman barışı destekledik, istikrarı destekledik. Ülkemiz için, bölgemiz için ve KKTC ile birlikte tüm ada için barış ve istikrar için yapılması gerekenleri teklif ettik, bunlar üzerinde çalıştık, bu şekilde olaylara baktık, bu şekilde olaylara yaklaştık. Bu konuda üzerimize düşen neyse, bunların hepsini yaptık. Yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon çalışmalarıyla ilgili ortak komite kurulması teklifinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından kabul görmediğini söyleyen Bakan Akar, “Türkiye, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta deniz yetki alanlarının, eşit egemen haklarının korunması ve kaynakların adil paylaşımının tüm kıyıdaş devletlerin mutabakatıyla belirlenmesi gerektiğini savunmaktayız. Bu gerçekten somut, mantığı olan bir yaklaşım fakat bunun anlaşılmasında bazı güçlükler çektiğimizi de ifade etmek isterim” dedi.

Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğünden bahseden Bakan Akar, “Türkiye'nin garantörlüğünü, çeşitli söylemlerle ve tanımlamalarla hafifletmeye, saptırmaya çalışmanın hiçbir anlamı yok. Bu beyhude bir gayrettir. Türkiye, Kıbrıs adasında garantördür ve bu hakkını dün olduğu gibi bugün de en etkin şekilde kullanacaktır. Hem KKTC'nin verdiği hem de ülkemizin sahip olduğu deniz yetki alanlarındaki faaliyetlerimiz aksaksız, aralıksız, planlandığı şekilde devam ediyor ve devam edecek. Bu bizim uluslararası hukuktan olan hakkımız, milli hakkımız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki sorunların, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözülmesi için çalıştıklarını vurgulayan Bakan Akar, “Bu konuda üstümüze düşenleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Yaptıklarımızın uluslararası hukuktan güç aldığını herkesin bilmesi lazım. Temennimiz, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka saygılı bir şekilde kaynakların adil paylaşımı yönünde, 'hep birlikte neler kazanabiliriz?' sorusuna cevap aramanın bu düşünceyle hareket etmenin, çok daha mantıklı, olumlu ve yararlı olacağını herkesin bilmesi lazım” ifadelerini aktardı.

Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta sorunların, Yunanistan'da kurulan yeni hükümet ile iş birliği ve karşılıklı güven içerisinde çözülmesinden yana olduklarını dile getiren Bakan Akar, “Bu konuda, bugüne kadar birçok girişimde bulunduk, aynı şekilde çalışarak sorunlara çözüm bulma gayretlerimizi devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede, barış, istikrar ve güvenliğin en güçlü teminatı olduğunu belirten Bakan Akar, "Türkiye ve TSK bölgede barış güvenlik ve istikrar için en önemli teminat olmaya devam edecektir. Bu konuda bütün çalışmalarımız sürmektedir. Bu çalışmaların olumlu sonuçlar vermesini temenni ediyoruz. Hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerini, her zaman uluslararası hukuk dahilinde, garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda koruduk ve korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Hakların gasp edilmesine göz yummayacaklarını anlatan Bakan Akar, "Bu konuda Türkiye ve TSK'nin son derece kararlı, planlı ve bilinçli hareket ettiği geçen on yıllarda görülmüştür. Bunun bir an önce anlaşılması ve herkesin faaliyetlerini buna göre gözden geçirmesi tüm taraflar için yararlı olacaktır" ifadelerini kaydetti.

Hedef olarak, barış ve istikrarın kalıcı hale gelmesini benimsediklerini bildiren Bakan Akar, Kıbrıs'ta iki toplumlu, iki kesimli, politik eşitliğe dayalı, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşmanın adaya, barış, huzur ve istikrar getireceğinden emin olduklarının altını çizdi.

Türkiye'nin he zaman olduğu gibi bugün de Kıbrıs'ın ve Kıbrıslıların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğini aktaran Bakan Akar, “Bu konuda hiçbir taviz vermemiz söz konusu değildir. Burada yapmamız gerekenleri yapmak için Türkiye ve TSK hazırdır. Kıbrıs'taki gelişmeleri takip ediyoruz. Bu kapsamda TSK, karada, denizde ve havada verilecek her türlü görevi yapmaya hazır şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ama asıl olan, barışçıl yollarla iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalara saygılı şekilde faaliyetlerin yapılmasıdır" dedi.

Bakan Akar ve kuvvet komutanlarının Gazi Orduevi'ndeki resepsiyona makam araçlarını kullanmadan, özel bir minibüsle gelmesi dikkat çekti. Düzenlenen etkinlik sonrasında pasta kesimi için uzatılan kılıcı alan Bakan Akar, pasta üzerinde bulunan bayraklardaki Türk ve KKTC bayraklarını işaret ederek, pastanın üzerinde resim olmayan bölümden küçük bir dilim keserek bayrakları ayırmadı.

(İHA)