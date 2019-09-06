Bakan Akar'dan flaş güvenli bölge açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği 2. Ordu Komutanlığında onur kıtasını selamladı, görev teslimi gerçekleştirdi, inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar, burada güvenli bölgeyle ilgili açıklamalar yaptı, müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlayacağını duyurdu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanımızın da tekrar söylediği gibi, stratejik ruhuna uygun birlikte terörle mücadele yapmak istiyoruz.

YPG'den PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Aksini söylemek bizim aklımıza hakarettir.

Gecikmeye tahammülümüz yok. Oyalanmaya tahammülümüz yok. Geçmişteki olayları unutmadık. Biz bir an önce teröristlerin geri çekilmesi, ağır silahların toplanması, orada müşterek devriyelerin başlaması, havada helikopter, İHA, faaliyetlerinin başlaması. Bu konuda biz ısrarlıyız.

Beraber çalışalım. Olmadı mı? Kusura bakmayın, B planımız da C planımız da hazır. Hep bekleyeceğiz sanılmasın. Böyle bir şey yok!