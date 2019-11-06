06 Kasım 2019 Çarşamba 19:27:05 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 19:34:56
Bakan Akar'dan çok önemli mesaj: Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar iade edilecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bağdadi'nin eşinin yakalanması ile ilgili "yakında yeni bilgiler açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Akar "Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar iade edilecek" dedi.
Bakan Akar'ın mesajları şu şekilde:
- Bağdadi'nin eşi yakalandı. Yakında yeni bilgiler aktaracağız.
- Avrupa ile işbirliği içindeyiz. Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar iade edilecek.
Ayrıntılar geliyor...
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