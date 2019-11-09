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09 Kasım 2019 Cumartesi 19:17:42 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 19:18:30

Bakan Akar'dan 10 Kasım mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar, "Şanlı tarihimize damga vuran, Milli mücadelemizin Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilkeleri, düşünceleri ve yaptıklarıyla her zaman ilham kaynağımız olan bir liderdir." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı en büyük mirasın, kendi ayakları üzerinde durabilen ekonomik, politik, askeri ve toplumsal alanlar başta olmak üzere her alanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmayı hedefleyen, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan egemen ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ifade etti.

Bakan Akar, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletlerin tarihine büyük liderlerin yön verdiğini ve toplumların tarihleri boyunca karşılaştıkları zorlukları, önderlerinin ilkelerinden ilham aldığını belirtti.

Bu millet ve toplumların kederde ve kıvançta bir ve beraber, geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini aktaran Akar, "Şanlı tarihimize damga vuran, Milli Mücadelemizin Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilkeleri, düşünceleri ve yaptıklarıyla her zaman ilham kaynağımız olan böyle bir liderdir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin kurucusu büyük komutan ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 81'inci yılında saygı ve şükranla anan Akar, Atatürk'ün gerek askerlik hayatı gerekse devlet adamlığı süresince cesareti, kararlılığı ve tükenmez enerjisiyle ülkesine ve asil millete büyük hizmetlerde bulunduğunu, şanlı tarihimizin altın sayfalarında ve aziz milletin gönlünde müstesna bir yer edindiğini aktardı.

Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Onun milletimize bıraktığı en büyük miras, kendi ayakları üzerinde durabilen ekonomik, politik, askeri ve toplumsal alanlar başta olmak üzere her alanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmayı hedefleyen, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan egemen ve bağımsız Türkiye Cumhuriyetidir. Bu mirasa sahip çıkmak, ülkemizi aklın ve bilimin rehberliğinde geleceğe taşımak bizlerin en önemli vazifesidir. Bu bilinçle asker, sivil tüm mensuplarımız yılmadan, yorulmadan üzerilerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışmaktadır."

Yaklaşık 100 yıl önce kahraman ve fedakar Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk halkının vatan topraklarını işgale girişen yedi düvele karşı mücadelesini anımsatan Akar, bugün de milletin birlik ve beraberliğine, huzur ve güvenliğine kast edenlere ve arkasında 77 düvelin olduğu terör örgütlerine karşı aynı azim ve kararlılıkla mücadele ettiklerini vurguladı.

Başta FETÖ, DEAŞ, PKK/KCK/PYD-YPG gibi terör örgütleri olmak üzere, 82 milyon vatandaşın huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele edeceklerini vurgulayan Akar, bu mücadelenin gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı içinde, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar vatan topraklarını, mavi vatanı ve vatan semalarını korumaya devam edeceklerini aktardı.

Terörle mücadele kapsamındaki operasyonlar ile Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe ve Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin sınırlarında oluşturulmak istenen terör koridoruna müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta ve tüm mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi de aynı azim ve kararlılıkla korumaktayız. Garantör ülke olarak uluslararası hukuk çerçevesinde, kendi haklarımızı da Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını da korumaya devam edeceğiz.

Karakteri, özgürlük ve bağımsızlıkla yoğrulmuş asil Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlığını korumak, milli, manevi ve mesleki değerlerimize sahip çıkarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için atalarımızdan aldığımız ilhamla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karada, denizde ve havada, her zaman ve her şartta mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Aziz Atatürk, Ruhun şad olsun."

AA

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