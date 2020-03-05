  • Bist 100
    111815
  • Dolar
    6,1196
  • Euro
    6,8586
  • Altın
    325,1090
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Akar'a hakaretten yargılanan gazeteciye ceza Bakan Akar'a hakaretten yargılanan gazeteciye ceza
Batı Şeria'da ilk kez 7 Filistinlide koronavirüs tespit edildi Batı Şeria'da ilk kez 7 Filistinlide koronavirüs tespit edildi
MSB duyurdu: 2 asker şehit, 3 asker de yaralı MSB duyurdu: 2 asker şehit, 3 asker de yaralı
Avrupa'da koronavirüs şoku! Bir günde 41 kişi daha öldü Avrupa'da koronavirüs şoku! Bir günde 41 kişi daha öldü
Haluk Levent’in kendisi için şarkı söylediği İrem, kanser hastası değilmiş Haluk Levent’in kendisi için şarkı söylediği İrem, kanser hastası değilmiş
Meslektaşı kız arkadaşına kurşun yağdıran polisin ifadesi ortaya çıktı Meslektaşı kız arkadaşına kurşun yağdıran polisin ifadesi ortaya çıktı
Eğitim kursuna dolandırıcılık baskını! Müdür ve çok sayıda çalışan gözaltına alındı Eğitim kursuna dolandırıcılık baskını! Müdür ve çok sayıda çalışan gözaltına alındı
Gazze kent merkezinde yangın: 9 ölü, 53 yaralı Gazze kent merkezinde yangın: 9 ölü, 53 yaralı
8 yıllık cinayet aydınlandı! Dosyadan 'yasak aşk' çıktı 8 yıllık cinayet aydınlandı! Dosyadan 'yasak aşk' çıktı
Moskova'dan İdlib anlaşması çıktı! Gece yarısı itibariyle ateşkes yürürlüğe girecek Moskova'dan İdlib anlaşması çıktı! Gece yarısı itibariyle ateşkes yürürlüğe girecek
İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti
ABD'de Elizabeth Warren başkanlık yarışından çekildi ABD'de Elizabeth Warren başkanlık yarışından çekildi
Suudi Arabistan, korona virüs nedeniyle Kâbe ziyaretlerini durdurdu Suudi Arabistan, korona virüs nedeniyle Kâbe ziyaretlerini durdurdu
FETÖ'ye kucak, göçmene ölüm FETÖ'ye kucak, göçmene ölüm
ABD'de fabrika siparişleri ocakta beklentiden fazla düştü ABD'de fabrika siparişleri ocakta beklentiden fazla düştü
Arkadaş kazığı yedi! 13 milyon TL büyük ikramiyi kaptırdı Arkadaş kazığı yedi! 13 milyon TL büyük ikramiyi kaptırdı
Pompeo: İdlib'de Türkiye’ye destek konusunda tüm seçenekleri değerlendiriyoruz Pompeo: İdlib'de Türkiye’ye destek konusunda tüm seçenekleri değerlendiriyoruz
Eski TBMM Başkanı Çiçek 'Türkiye'deki Yargı Reformları' konferansında konuştu Eski TBMM Başkanı Çiçek 'Türkiye'deki Yargı Reformları' konferansında konuştu
Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
HAVELSAN, MİLDEN için can atıyor HAVELSAN, MİLDEN için can atıyor
İran, koronavirüs salgını sonrası kağıt para kullanımını durdurma kararı aldı İran, koronavirüs salgını sonrası kağıt para kullanımını durdurma kararı aldı
Kabe ilk kez böyle görüntülendi! Tavaf durdu Kabe ilk kez böyle görüntülendi! Tavaf durdu
Kabe ilk kez böyle görüntülendi! Tavaf durdu Kabe ilk kez böyle görüntülendi! Tavaf durdu
Lübnan'da 20 bankanın varlıkları donduruldu Lübnan'da 20 bankanın varlıkları donduruldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Mart 2020 Perşembe 22:12:34 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 22:13:17

Bakan Akar'a hakaretten yargılanan gazeteciye ceza

Milli Savunma Bakanı Akar'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Oda TV Ankara Haber Müdürü Yıldız, 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Ankara 35'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Yıldız ile taraf avukatları katıldı.

Esas hakkında savunma yapan Yıldız, Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesince görülen Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davasında dinlenen gizli tanık Abdullah'ın beyanlarını haberleştirdiği için yargılandığını, suçlamaya konu ifadelerin kendi yorumu olmadığını, suç işleme kastı bulunmadığını dile getirdi.

Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç ise Yıldız'ın gizli tanığın gerçek dışı beyanlarını olduğundan farklı bir şekilde ve çarpıtarak müvekkilini hedef gösterdiğini, yapılan haberin şeref ve saygınlığı zedeleyici mahiyette olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

Tarafların beyanlarının ardından mahkeme kararını açıkladı.

Buna göre iftira suçundan beraat ettirilen Yıldız'a "kamu görevlisine hakaret" suçundan 7 bin 80 lira adli para cezası verildi.

Mahkeme, bu ceza için hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER