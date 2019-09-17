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17 Eylül 2019 Salı 15:51:06 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 16:08:09

Bakan Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, yeni görevi nedeniyle kutladı. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları da ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, mevkidaşı Panagiotopoulos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.      

 Akar, görüşmede Panagiotopoulos'u yeni görevi nedeniyle kutladı.      

Görüşmede ayrıca ikili ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.   

(AA)

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