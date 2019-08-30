30 Ağustos 2019 Cuma 12:42:47 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:14:25
Bakan Akar: YPG'nin çekildiğini bizzat görmek istiyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "YPG'nin, teröristlerin çekildiğine, bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç. Tamamını bizzat görmek istiyoruz." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, "YPG'nin, teröristlerin çekildiğine, bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç. Tamamını bizzat görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Güvenli bölge ile ilgili de Bakan Akar, "Dün takriben 1,5-2 saat süreyle 4 helikopter, iki Türk, iki Amerikan helikopteri, havadan keşif ve gözetleme yaptı." dedi.
AA
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