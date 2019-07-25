Son Dakika: Bakan Akar komuta kademesiyle görüştü! Fırat'ın doğusuna operasyon olacak mı?
Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi, ABD heyeti ile yapılan görüşmeler ve Fırat'ın doğusundaki hedeflere yönelik olası harekatı görüştü. Bakan Akar, "Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse inisiyatifimizi kullanacağımızı ABD'li heyete bir defa daha vurguladık." ifadelerini kullandı. Fırat'ın doğusuna operasyon olacak mı?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi, ABD heyeti ile yapılan görüşmeler ve Fırat'ın doğusundaki hedeflere yönelik olası harekatı görüştü.
ABD heyetiyle yapılan görüşme için açıklama yapan Akar, "Bütün görüşlerimizi, tekliflerimizi gelen heyete ilettik. Bunları inceleyip cevaplarını derhal vermelerini bekliyoruz" dedi.
Bakan Akar, "Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse inisiyatifimizi kullanacağımızı ABD'li heyete bir defa daha vurguladık." ifadelerini kullandı.
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- Son Dakika: Bakan Akar komuta kademesiyle görüştü! Fırat'ın doğusuna operasyon olacak mı?
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