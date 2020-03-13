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13 Mart 2020 Cuma 16:30:57 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 17:30:31

Bakan Akar ve İngiliz mevkidaşı sınır hattında

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Suriye sınır hattında, İdlib'den kaçan Suriyelilerin yaşadığı kamp hakkında bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile birlikte Hatay sınırında rejimin saldırıları sonucu İdlib'den Türkiye sınırına göç eden Suriyelilerin durumunu inceledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile birlikte geldiği Hatay'da Suriye sınırında bulunan Şehit Er Hüseyin Koroç Hudut Karakolu'nda incelemelerde bulundu. 2. Hudut Alayı bölgesindeki karakola gelişinde karakol komutanına Türk bayrağı hediye eden Bakan Akar'ın emanetini karakol komutanı öperek teslim aldı. Şeref defterini imzaladıktan sonra gözetleme kulesine çıkan Bakan Akar ve konuk bakan, sınırın Suriye tarafındaki Atme Kampı'nı inceledi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, Bakan Akar ve konuk Bakan Wallace'a bölgedeki yardım faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi. Rejimin saldırılarının ardından bölgeden kaçan ve çoğunluğu kadın ile çocuklardan oluşan masum insanların bölgede yaşamasıyla kendiliğinden oluşan kampta insanların zorlu şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalıştığını belirten Vali Doğan, kamplarda kalanların sağlık ve gıda ihtiyaçlarının Türk yardım kuruluşları tarafından karşılandığını aktardı. Rejimin saldırılarından kaçan yaklaşık 1 milyondan fazla masum insanın evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Vali Doğan, son 2 ayda yaklaşık 3 bin yardım tırının bölgeye gönderildiğini söyledi. Kamplarda rejimin saldırıları nedeniyle tam 7 defa yer değiştirenlerin bulunduğunu kaydeden Vali Doğan, kaçanların son olarak Atme Kampı'na geldiğini belirtti.

İncelemelerin ardından Bakan Akar'ın konuk Bakan Wallace ve beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği toplantıya Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü Kevin Kennedy de katıldı.

İngiltere Savunma Bakanı'ndan destek

Toplantıda sınırdaki hudut karakoluna Bakan Akar ile gelerek bölgede yaşanan trajediyi yerinde görme fırsatı bulduğunu aktaran Bakan Wallace, İdlib'deki çatışmanın durdurulmasına katkı maksadıyla BM Güvenlik Konseyi ve NATO'da Türkiye'nin başlattığı askeri harekatı destekleyici tavır aldıklarını hatırlattı. İnsani yardım faaliyetlerine katkı sağladıklarını söyleyen Wallace, hem milli hem de NATO'daki faaliyetler açısından Türkiye'ye destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü Kevin Kennedy ise saldırılardan kaçan insanların çok zorlu şartlarda yaşamaya çalıştığını belirterek, gerekli altyapının bulunmaması nedeniyle büyük sıkıntıların ortaya çıktığını aktardı. Bölgede ateşkesin sağlanmasıyla rahatlama yaşandığını ifade eden Kennedy, kamptaki çocuk nüfusunun yüzde 60'tan fazla olduğunu ve Türkiye'nin Suriyelilere yardım konusunda iyi bir iş çıkardığını söyledi. Uluslararası kamuoyunun Türkiye'nin üstlendiği yükün farkına varması gerektiğini dile getiren Kennedy, İdlib'de göçü tetikleyen çatışmanın sona erdirilmesi ve insani yardım konusunda uluslararası kamuoyunun Türkiye'nin yanında olması gerektiğini kaydetti.

İncelemelerin ardından Hatay'dan ayrılan konuk Bakan Wallace, Bakan Akar tarafından uğurlandı.

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