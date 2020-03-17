  • Bist 100
    84800.4
  • Dolar
    6,4930
  • Euro
    7,1307
  • Altın
    312,6740
İstanbul
6 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kuru öksürükle koronavirüs belirtisi öksürük nasıl ayırt edilir Kuru öksürükle koronavirüs belirtisi öksürük nasıl ayırt edilir
Corona virüsü aşısı için tarih verdi! Dietmar Hopp'tan müjde... Corona virüsü aşısı için tarih verdi! Dietmar Hopp'tan müjde...
CEV, tüm organizasyonlarını iptal etti! CEV, tüm organizasyonlarını iptal etti!
UEFA'dan EURO 2020 kararı! 1 yıl erteleme teklifi kabul edildi UEFA'dan EURO 2020 kararı! 1 yıl erteleme teklifi kabul edildi
Bakan Akar: Birlik ve karargahlara ziyaretçi alınmayacak Bakan Akar: Birlik ve karargahlara ziyaretçi alınmayacak
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den koronavirüs uyarısı: Zor günlerin içinden geçtiğimiz aşikârdır MHP Genel Başkanı Bahçeli'den koronavirüs uyarısı: Zor günlerin içinden geçtiğimiz aşikârdır
UEFA, Kopenhag'daki EURO 2020 rezervasyonlarını iptal etti UEFA, Kopenhag'daki EURO 2020 rezervasyonlarını iptal etti
Avrupa'dan gelen Türkleri taşıyan ilk uçak indi! Avrupa'dan gelen Türkleri taşıyan ilk uçak indi!
Munzur Nehri'nde JAK timinin botu devrildi: 1 asker kayıp Munzur Nehri'nde JAK timinin botu devrildi: 1 asker kayıp
İstanbul'da toplu ulaşım araçlarının kullanımı yüzde 44 azaldı İstanbul'da toplu ulaşım araçlarının kullanımı yüzde 44 azaldı
Merkez Bankası'ndaki korona toplantısı sonrası faiz indirimi Merkez Bankası'ndaki korona toplantısı sonrası faiz indirimi
İran’dan koronavirüse karşı 'elektronik' önlem İran’dan koronavirüse karşı 'elektronik' önlem
İran'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 135 kişi öldü İran'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 135 kişi öldü
Merkez Bankası'ndan koronavirüs önlemi Merkez Bankası'ndan koronavirüs önlemi
Çin'den Trump'ın 'Çin Virüsü' ifadesine tepki Çin'den Trump'ın 'Çin Virüsü' ifadesine tepki
Adalet Bakanı Gül: Karantinaya uymamak ceza kanunumuza göre suçtur Adalet Bakanı Gül: Karantinaya uymamak ceza kanunumuza göre suçtur
AK Partili Naci Bostancı'dan 'Umreden dönen AK Partili vekil' iddiasına yalanlama AK Partili Naci Bostancı'dan 'Umreden dönen AK Partili vekil' iddiasına yalanlama
ABD'de koronavirüsten ölenleri sayısı 85 oldu ABD'de koronavirüsten ölenleri sayısı 85 oldu
Brezilya'da koronavirüs nedeniyle mahkumlar cezaevinden kaçtı Brezilya'da koronavirüs nedeniyle mahkumlar cezaevinden kaçtı
IKEA Almanya'da bulunan 53 mağazasını kapatma karar aldı IKEA Almanya'da bulunan 53 mağazasını kapatma karar aldı
Son dakika! Gelir vergisi beyanname ve ödeme süreleri uzatıldı Son dakika! Gelir vergisi beyanname ve ödeme süreleri uzatıldı
Belediye başkanı ilçenin nabzını 'taksi'den tuttu Belediye başkanı ilçenin nabzını 'taksi'den tuttu
Savunma Sanayi Başkanı twitter hesabından paylaştı: UMTAS tanksavar ordumuza teslim edildi Savunma Sanayi Başkanı twitter hesabından paylaştı: UMTAS tanksavar ordumuza teslim edildi
Salgının sıfır noktası Wuhan'da sadece 1 yeni vaka! Dünyada koronavirüs kabusu sürüyor: Salgının sıfır noktası Wuhan'da sadece 1 yeni vaka! Salgının sıfır noktası Wuhan'da sadece 1 yeni vaka! Dünyada koronavirüs kabusu sürüyor: Salgının sıfır noktası Wuhan'da sadece 1 yeni vaka!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Mart 2020 Salı 14:51:14 | Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 15:19:26

Bakan Akar: Birlik ve karargahlara ziyaretçi alınmayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri, yurt içi ve yurt dışındaki harekatları, hudutların güvenliğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin diğer faaliyetlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde uygulayacaklarını belirterek, "Yükümlü erbaş ve erlerimizin celp işlemlerine, mevcut planlar çerçevesinde devam edilecektir. Gençlerimizin eğitim merkezlerine katılışları sırasında Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak ek önlemler de alınacaktır" dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın da katılımıyla dün akşam Bakanlık'ta düzenlenen toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Koronavirüs kapsamındaki önlemleri ele aldı.

Akar, AA muhabirinin dün gerçekleştirilen toplantıyı hatırlatarak konuya ilişkin sorusun üzerine, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplum sağlığını tehdit eden koronavirüse karşı aldığımız birçok tedbiri, geçen hafta hayata geçirmiş bulunuyoruz. Genelkurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarımız ve ilgili personelimizin katılımıyla yaptığımız toplantıda, ilave birtakım önlemlerin de bugünden itibaren uygulamaya konulması kararı alınmıştır. Günlük hayatımızı biraz zorlaştırmakla birlikte aldığımız kararlarla personelimizin ve tabii ki halkımızın virüsten korunmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

"Bu tedbirler, yurt içi ve yurt dışı harekatlarımızı, hudutlarımızın güvenliğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer faaliyetlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde uygulanacaktır." ifadesini kullanan Akar, alınan tedbirleri şöyle özetledi:

"Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri, 13 Nisan 2020 tarihine kadar tatil edilmiştir. Tören, konferans, kısa süreli toplantı, kurs, fuar, seminer gibi faaliyetler de iptal edilmiştir. Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacaktır. Orduevleri ve misafirhanelere görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde, kimse kabul edilemeyecek, günü birlik girişlere izin verilmeyecektir. Milli ve uluslararası tatbikatlar ertelenmiştir. Yurt dışı geçici görevler de ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Şu anda yurt dışında olan personel yurda dönüşlerinde sağlık kontrolüne tabi tutulacak ve belirli bir süre diğer personel ile temasları önlenecektir."

HUDUT BİRLİKLERİNDEKİ ÖNLEMLER

Celp işlemlerine ilişkin de bilgi veren Akar, şunları kaydetti:

"Yükümlü erbaş ve erlerimizin celp işlemlerine mevcut planlar çerçevesinde devam edilecektir. Gençlerimizin eğitim merkezlerine katılışları sırasında Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak ek önlemler de alınacaktır. Aileleri tarafından bizlere emanet edilen Mehmetçiklerimizin hafta sonu izinlerini bir süreliğine durdurmuştuk. Askerlerimizin sağlığını ön planda tutarak hayata geçirdiğimiz bu uygulamanın yanı sıra ilave tedbirler de aldık, almaya devam ediyoruz. Hudut birliklerinde de çeşitli önlemler aldık. Yasa dışı geçişlerle mücadeledeki faaliyetimizi personelimizi virüse karşı koruyacak şekilde, koruyucu elbise ve maske takviyesi dahil yeniden düzenledik.

Aldığımız tedbirler, bunlarla sınırlı olmayıp günlük hayatın akışı içinde gerekli tedbirler teknolojik imkanlar da kullanılarak alınmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı tüm teşkilatı ile bu salgın riskine karşı teyakkuz halindedir. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli şekilde gerekli tedbirler alınmaktadır. Gelişmeler, dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir."

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER