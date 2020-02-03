Bakan Akar, komuta kademesiyle Suriye sınırında: Gereken yapılacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK’nın komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti. Bölgeye gelen Bakan Akar, "(İdlib’deki saldırı) Aziz milletimizin, gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu
Edinilen bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’ya yaptığı ziyaret kapsamındaki heyette yer alan Akar, İdlib'deki saldırının ardından heyetten ayrılarak Ankara'ya döndü.
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti.
"GEREKENLER YAPILACAK"
Burada bir açıklama yapana Milli Savunma BAkanı Akar, idlib'deki saldırıyla ilgili, "Aziz milletimizin, gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın" dedi.
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