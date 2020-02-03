Bakan Akar, komuta kademesiyle Suriye sınırında: Gereken yapılacak

Edinilen bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’ya yaptığı ziyaret kapsamındaki heyette yer alan Akar, İdlib'deki saldırının ardından heyetten ayrılarak Ankara'ya döndü.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti.

"GEREKENLER YAPILACAK"

Burada bir açıklama yapana Milli Savunma BAkanı Akar, idlib'deki saldırıyla ilgili, "Aziz milletimizin, gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın" dedi.

RUSYA İLE BUGÜNKÜ ORTAK DEVRİYE İPTAL

Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde bugün yapılması planlanan Türk-Rus ortak devriyesi iptal edildi.