10 Aralık 2019 Salı 00:28:25 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 00:29:09
Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu görüşmede, Soçi Mutabakatı kapsamında Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde gelinen son durum başta olmak üzere, İdlip ve diğer bölgelerdeki savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
(DHA)
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