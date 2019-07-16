16 Temmuz 2019 Salı 19:18:58 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 19:21:56
Bakan Akar Pakistan Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zübeyir Mahmud Hayat'ı kabul etti.
Akar, Konuk Komutan ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Hayat'ın, Şeref Defteri'ni imzaladığı ziyarete Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.
AA
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