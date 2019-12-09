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09 Aralık 2019 Pazartesi 10:53:17 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 11:40:31

Bakan Akar: NATO planlarını bloke etme gibi bir şey söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor. Bakan Akar, "NATO planlarını bloke etme gibi bir şey söz konusu değil. YPG terör örgütüdür, PKK'dan bir farkı yoktur. Bütün dünya bunu böyle bilecek. Libya büyükelçisinin sınır dışı edilmesi acizliktir" açıklamasında bulundu

İşte AA Editör Masası’na konuk olan Akar’ın açıklamalarından satır başları:

NATO Türkiye ile daha güçlüdür. Bunun sorgulanması anlamsız.

Bunun yanında ülkemizin menfaatlerini korumak durumundayız. Bu durum NATO’ya karşıtlık gibi gösterilmemeli.

NATO planlarını bloke etmek gibi bir şey söz konusu değil.

TÜRKİYE TEZLERİNDEN VAZGEÇTİ İDDİALARI

Kesinlikle böyle bir şey yok. YPG teröristtir PKK’nın Suriye koludur. Bundan vazgeçmemiz değiştirmemiz asla söz konusu değildir. Bütün dünya bunu böyle bilecek.

LİBYA MUTABAKATI

Bu olaylar bir günde olan olaylar değil. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması meselesi görüşülen bir konuydu. Daha sonra bu işler 2018’den itibaren yine gündeme geldi.

BM tarafından meşru hükümetle temasımız oldu. 27 Kasım’da bir mutabakat muhtırası imzalandı. Türkiye ve Libya meclisleri onayladı ve BM’ye gönderildi.

Bizim bütün komşularımızla iyi komşuluk ilişkileri içinde olmaya gayret gösteriyoruz. Barış istikrar gelsin diyoruz.

Bu mutabakat zaptının hiçbir ülkeye karşı olmadığını söylüyoruz.

Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hariç diğer ülkelerle de benzer görüşmelere hazır olduğumuzu buradan da belirtmek isterim.

Yunanistan’ın Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etmesini bir acizlik olarak görüyoruz. Bu açık bir şet gizli saklı bir şey değil.

DOĞU AKDENİZ

Türkiye’nin içinde olmadığı planlar yürümez. Çünkü Türkiye garantör ülkedir. Hak ve hukukun çiğnenmesine müsaade etmeyiz. Biz müzakere ve çözümden yanayız.

SURİYE’DEKİ GÜVENLİ BÖLGEDE SON DURUM

Ülkemizin güneyinde herhangi bir terör koridoruna izin vermeyeceğiz diye yıllardır söyledik söylüyoruz.

NATO’dan ABD’den işbirliği talep ettik. E sonunda mutabakata varmak suretiyle takriben 49 gün birlikte çalıştık.

49 günün sonunda istediğimiz süratle bu işin yapılmadığını gördük.

9 ekimde barış pınarı harekatını başlattık

145 km genişliğinde 10 km derinliğinde bir alan kontrolümüz altında. Tek tük bazı sızmalar olabilir ama genel olarak bu alan TSK’nın kontrolü altında.

ABD’liler de bir gayret gösterdiler ve büyük oranda sözlerini yerine getirdiler.

Ruslarla da bir mutabakat imzaladık. Ruslar da alandan teröristlerin çıktığını söylediler.

Ancak bunların tamamının çıkmadığını görüyoruz. Hem doğu hem batı cephesinde çok ciddi acizler var. Biz de meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz.

Bu tacizler giderek azaldı azalmaya devam ediyor. Çünkü her fırsatta Rus muhataplarımızla bunu konuştuk.

Bugün 14. ortak devriye yapılacaktı ancak hava şartlarından kaynaklanan güvenlik gerekçesiyle o devriye iptal edildi.

Özellikle batıda YPG dediğinizde bunu Kürt olarak ifade ediyorlar. Kesinlikle YPG Kürt kardeşlerimizi temsil edemez.

İngilizlerin bir araştırma şirketi var Gallup. Bölgede bir araştırma yapmış… Oradaki halkın barış pınarı harekatını destekleme oranı yüzde 57.

150 binden fazla yerel halk evlerine döndü dönmeye devam ediyorlar. Bizim orada yaptığımız çalışma normalleşme çalışması.

Suriye milli ordusu terörist değil. Evlerini ve topraklarını teröristlerin işgalinden kurtarmaya çalışıyorlar.

Efendim orada bir takım suçlar işleniyor. Olabilir.

İdari soruşturmaların hepsini yapmaya hazırız yapıyoruz.

Ciddi bir başvuru yok ama bizim kendi tespit ettiğimiz duyduğumuz soruşturmalar var. Sonuçta ne çıkarsa tereddütsüz uygulanacaktır.

“TSK KİMYASAL SİLAH KULLANIYOR” İDDİALARI

Bizim envanterimizde kimyasal silah yok. Şu an bize kimyasal silah verseniz atma unsurumuz yok. Biz bunu insanlık suçu olarak kabul ediyoruz.

Muhataplarımız off the record olarak bunu kabul ediyorlar.

Bizde kesinlikle etnik ve dini ayrımcılık yok. Bizler binlerce yıllık değerlere sahip bir orduyuz.

Ayrıntılar geliyor...

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