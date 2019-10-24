Bakan Akar, NATO Karargahında

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğini de ziyaret eden Bakan Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililerce karşılandı. Daimi temsilcilikteki görevlilerle tek tek sohbet eden Bakan Akar, ardından Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.

İHA