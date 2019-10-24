24 Ekim 2019 Perşembe 13:57:44 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 14:14:13
Bakan Akar, NATO Karargahında
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahına gitti.
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğini de ziyaret eden Bakan Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililerce karşılandı. Daimi temsilcilikteki görevlilerle tek tek sohbet eden Bakan Akar, ardından Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.
İHA
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