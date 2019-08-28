Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Bashaagha ile görüştü

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Akar'ın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştiren Libya İçişleri Bakanı Bashaagha ile bakanlıkta bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, askeri eğitim ve iş birliği konularının ele alındığı bildirildi.

(AA)