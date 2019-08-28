28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:27:33 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:28:40
Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Bashaagha ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fathi Ali Bashaagha ile bir araya geldi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Akar'ın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştiren Libya İçişleri Bakanı Bashaagha ile bakanlıkta bir araya geldiği belirtildi.
Görüşmede, askeri eğitim ve iş birliği konularının ele alındığı bildirildi.
(AA)
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