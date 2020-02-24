24 Şubat 2020 Pazartesi 21:54:21 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 21:56:00
Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüşerek, İdlib konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Ayrıntılar az sonra...
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