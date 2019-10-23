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23 Ekim 2019 Çarşamba 18:14:18 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 18:36:09

Bakan Akar: F-35 konusundaki anlaşmazlıklar aşılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 programı konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geleceğiz." açıklamasında bulundu.

Reuters haber ajansı'na konuşan Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

Gözlem noktalarının kurulması konusunu değerlendiriyoruz, sahadaki duruma göre sayı artıp azalabilir.

Türkiye, NATO müttefikleri tarafından anlaşılmak konusunda zorlanıyor.

Harekat alanı dışında herhangi bir operasyona ihtiyacımız yok.

F-35 programı konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geleceğiz.

Yaptırım konusunun gündemden düşmesini bekliyoruz.

Almanya'nın güvenli bölge konusundaki önerisini yarın dinleyeceğiz.

NATO Türkiye'nin merkezidir.

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