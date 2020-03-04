Hulusi Akar'dan Erdoğan-Putin'in İdlib zirvesiyle ilgili flaş açıklama: Dileğimiz görüşmelerle barışçıl şekilde çözülmesidir

  • Bist 100
    112550
  • Dolar
    6,0832
  • Euro
    6,7846
  • Altın
    321,4790
İstanbul
11 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Polis afet anında arama kurtarma da yapacak Polis afet anında arama kurtarma da yapacak
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sosyal ve kültürel faaliyetler yapıldı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sosyal ve kültürel faaliyetler yapıldı
Türk halkının kalbi İdlib'de Mehmetçikle beraber Türk halkının kalbi İdlib'de Mehmetçikle beraber
Van'ın 'Pamukkalesi' kesin korunacak hassas alan ilan edildi Van'ın 'Pamukkalesi' kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Olmaz olsun böyle baba! Oğlunu uyurken öldürdü Olmaz olsun böyle baba! Oğlunu uyurken öldürdü
İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu
Yunanistan ateş açtı: 1 düzensiz göçmen öldü 5'i yaralandı Yunanistan ateş açtı: 1 düzensiz göçmen öldü 5'i yaralandı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den itiraf gibi koronavirüs açıklaması İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den itiraf gibi koronavirüs açıklaması
Başkan Erdoğan ile Putin görüşmesi öncesi Peskov: İdlib konusunda anlaşmayı umuyoruz Başkan Erdoğan ile Putin görüşmesi öncesi Peskov: İdlib konusunda anlaşmayı umuyoruz
ABD'nin korktuğu başına geliyor! FED'in acil kararıyla sert düşüş ABD'nin korktuğu başına geliyor! FED'in acil kararıyla sert düşüş
Cep telefonlarına yeni bir vergi geldi Cep telefonlarına yeni bir vergi geldi
Başkan Erdoğan'dan AB'ye çok sert tepki: Bunların birkaç yüzü var Başkan Erdoğan'dan AB'ye çok sert tepki: Bunların birkaç yüzü var
Kremlin'den son dakika Türkiye açıklaması Kremlin'den son dakika Türkiye açıklaması
ODA TV'nin MİT ihanetine CHP kol kanat gerdi! ODA TV'nin MİT ihanetine CHP kol kanat gerdi!
İdlib denkleminde İran'ın tavrı İdlib denkleminde İran'ın tavrı
Şili halkı tarihi referanduma hazırlanıyor Şili halkı tarihi referanduma hazırlanıyor
Küresel büyüme koronavirüs tehdidi altında Küresel büyüme koronavirüs tehdidi altında
İşte A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maç programı İşte A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maç programı
Şehitlerin çektikleri video yürekleri dağladı! İdlib'e gitmeden önce... Şehitlerin çektikleri video yürekleri dağladı! İdlib'e gitmeden önce...
Mustafa İslamoğlu, İdlib'te şavaşan askerlerimize Fetih Suresi okunmasına karşı çıktı Mustafa İslamoğlu, İdlib'te şavaşan askerlerimize Fetih Suresi okunmasına karşı çıktı
Şehitlerin çektikleri video yürekleri dağladı! İdlib'e gitmeden önce helallik istemiş Şehitlerin çektikleri video yürekleri dağladı! İdlib'e gitmeden önce helallik istemiş
Ankara'da FETÖ'ye operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı Ankara'da FETÖ'ye operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon! İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon!
Hulusi Akar'dan Erdoğan-Putin'in İdlib zirvesiyle ilgili flaş açıklama: Dileğimiz görüşmelerle barışçıl şekilde çözülmesidir Hulusi Akar'dan Erdoğan-Putin'in İdlib zirvesiyle ilgili flaş açıklama: Dileğimiz görüşmelerle barışçıl şekilde çözülmesidir

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Mart 2020 Çarşamba 11:29:07 | Son Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 12:57:52

Hulusi Akar'dan Erdoğan-Putin'in İdlib zirvesiyle ilgili flaş açıklama: Dileğimiz görüşmelerle barışçıl şekilde çözülmesidir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bizim amacımız çözümdür, siyasi çözümlerdir, barışçıl yöntemlerdir. Başlangıçtan itibaren taleplerimizi iletmiş bulunuyoruz. Bu husus bir kez de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilecek. Bölgenin huzuru için, akan kanın durması için bu çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Bakan Akar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmeye ilişkin AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akar, “Bu konuda başlangıçtan itibaren vardığımız mutabakatlar var. Onların uyulmasında bazı sorunlarla karşılaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşlerimiz, önerilerimiz, taleplerimizi muhatabı Putin’e iletecek. Bizim amacımız çözümdür, siyasi çözümlerdir, barışçıl yöntemlerdir. Başlangıçtan itibaren taleplerimizi iletmiş bulunuyoruz. Bu husus bir kez de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilecek. Bölgenin huzuru için, akan kanın durması için bu çalışmaları yapıyoruz. Harekat planlanan şekilde devam ediyor. Mehmetçik orada kendisine verilen görevi büyük bir özveri ile yerine getirmeye devam ediyor” dedi.

'RUSYA İŞİN İÇİNDE Mİ' SORUSU

Bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İdlib saldırısında Rusya’nın işin içerisinde olduğu ve Rusya’dan tazminat ve özür talebinde bulunulması gerektiği sözlerini hatırlatması üzerine Bakan Akar, “Konuyla ilgili teknik çalışmalar devam ediyor. Konunun ne olduğunu anlamak bakımından çalışmalar devam ediyor. Çalışma sonucunu verdikten sonra gereği yapılacaktır” diye konuştu.

HİSAR SORUSU

Savunma Sanayi Başkanı’nın Bahar Kalkanı Operasyonu’nda Hisar milli ve yerli sisteminin kullanılacağı açıklamasına ilişkin soru üzerine Akar, “Genelleme yapmak gerekirse milli ve yerli silah sistemlerimizin bir an önce Silahlı Kuvvetlerimizin kullanımına sunulması için bütün arkadaşlarımız büyük bir samimiyetle, azimle, karalılıkla sonuçlandırmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

(İHA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER