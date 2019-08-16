Bakan Akar: Birleşik Müşterek Harekat Merkezi haftaya çalışmaya başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Belirlenen takvim şu ana kadar aksaksız uygulandı. Bundan sonra da aynı şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Bunu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, "Hava sahasının kontrol ve koordinasyonu ile birçok konuda genel olarak anlaştık. Müttefiklerimizin teröristlerle, YPG ile iş birliği yapmasının bizim açımızdan hiçbir izahı yok. Bunun bir an önce sonlanmasını bekliyoruz" dedi.

Türkiye ve Amerika arasında yürütülen "güvenli bölge" çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Müşterek Harekat Merkezinin Şanlıurfa'da kurulması kararlaştırılmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne ilişkin bölgede inceleme yaptı.

Amerika Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty de bölgede incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitty'nin, Genelkurmay'daki temaslarının ardından Şanlıurfa'ya gittiğini açıkladı.

Korgeneral Twitty'nin, bugün Genelkurmay Başkanlığındaki görüşmelerine devam edecek ve Türkiye’den ayrılacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty'nin Güvenli Bölge kapsamındaki ziyaretine dair açıklama yaptı.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"1. ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekât Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

2. Dün Şanlıurfa’da kurulan harekât merkezinde koordine faaliyetlerini tamamlayan ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD askerî heyeti, bugün temaslarda bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı Karargâhını ziyaret etmiştir."

AKAR'DAN MERKEZİ HAREKAT MERKEZİ İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasite ile önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak. Belirlenen takvim şu ana kadar aksaksız uygulandı. Bundan sonra da aynı şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Bunu yakından takip ediyoruz. Hava sahasının kontrol ve koordinasyonu ile birçok konuda genel olarak anlaştık" dedi.

AKAR VE TSK'NIN KOMUTA KADEMESİ ŞANLIURFA'DA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akar ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaretlerinin ardından Şanlıurfa Valiliği'ne geçti.

Vali Erin ve yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, Valilik Özel Defteri'ni imzaladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarete Akar ve TSK'nin komuta kademesi ildeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.