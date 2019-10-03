03 Ekim 2019 Perşembe 15:37:14 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 15:42:47
Bakan Akar: ABD'li mevkidaşımla görüşeceğim
Mill Savunma Bakanı Hulusi Akar: Akşam saatlerinde ABD Savunma Bakanı Esper ile bir telefon görüşmemiz olacak
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