10 Ocak 2020 Cuma 13:35:02 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 13:54:43
Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara B.elçisi David Satterfield ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i kabul etti. Kabulde Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü. Görüşmede başta Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik konuları ele alındı.
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