06 Ocak 2020 Pazartesi 21:13:23 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 21:29:58
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.
Akar-Esper görüşmesinde, Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
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