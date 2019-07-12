12 Temmuz 2019 Cuma 19:58:21 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 20:10:58
Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile görüşecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile telefonda görüşeceği öğrenildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile telefonda görüşecek.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Akar, Esper ile akşam saatlerinde telefonda görüşme gerçekleştirecek.
(AA)
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