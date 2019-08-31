Bakan açıkladı: Tam 2.5 milyon!

Bakan Turhan, "İstanbul-İzmir otobanı bildiğiniz gibi 5 Ağustos'ta, Kurban Bayramı öncesinde projenin tamamı hizmete açıldı. Daha önceki yıllarda açılmış olan kesimleri vardı, şimdi tam olarak hizmet veriyor. Son rakamlar, 2,5 milyona yakın araç bu yolu kullandı. Bu önemli bir rakam. Bu rakam o güzergahta seyreden insanlara önemli de bir rahatlık, ulaşım konforu, trafik güvenliği ile seyahat etme imkanı sağladı. Hepsinden önemlisi de zaman tasarrufu sağladı." dedi.

Turhan, daha önce İstanbul-İzmir arasındaki kara yolu güzergahının yoğun bir trafiğe maruz kaldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ülkemizin gelişmiş olan bir bölgesi. İstanbul, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir gibi bu projenin içinden geçtiği ülkemizin gelişmiş olan illeri, giderek artan bir trafiğe de maruz kalıyor. Mevcut güzergahta özellikle İstanbul-Bursa, Bursa-Balıkesir arasında İzmir- Manisa arasında mevcut kara yolu kapasitesini doldurmuştu ve ulaşım hizmet seviyesi giderek düşüyordu. Biz öncelik sırasına göre önce Gebze-Yalova arasını, daha sonra Yalova- Orhangazi arasını daha sonra da İzmir-Turgutlu, Manisa-Saruhanlı arasını bu yılın başında açmıştık. Bursa doğu kavşağı ile Saruhanlı kavşağı arasındaki kesimi de trafiğe açarak bir proje bütünlüğü içerisinde sürekli akım koşullarını sağlayacak şekilde ulaşım hizmeti vermeye başladık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun, darısı diğer projelerin başına. Hedefimiz, önümüzde Ankara-Niğde var, İzmir-Çandarlı otoyolları var bunları da önümüzdeki aylarda hizmete açmış olacağız."

Açıklamanın ardından Turhan, ray eksenini dengeye getiren araçla kısa süreli yolculuk yaptı.

(AA)