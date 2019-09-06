Adalet Bakanı Gül: Diyarbakır'daki annelerin çığlığı asla kesilmeyecek
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül önemli açıklamalarda bulundu ve Diyarbakır'da HDP binası önünde annelerin protestosuna dair önemli açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Diyarbakır'daki annelerin sesini ortadan kaldıramazsınız. Bu çığlık asla kesilemeyecektir. Onların dağa değil okula gitmesi için ne türlü desteği yapacağız. Kadına şiddetle ilgili her türlü tedbiri alıyoruz. Savcılar her başvuruyu değerlendiriyor. Yeni yargı reform paketi sayın Cumhurbaşkanımızın onaylanmasıyla hayata geçti. Bu 5 yıllık dönemi kapsayan reform sürecidir. Yargı 82 milyona aittir. Eleştirileri hem parlamento dikkate alacak hem uygulamalar gerektiren konularda bizler de reform belgemizin takibini yapacağız.
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- Adalet Bakanı Gül: Diyarbakır'daki annelerin çığlığı asla kesilmeyecek
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